话题：鸟取拟建日本第一沙漏 设计与费用遭质疑

鸟取拟建日本第一沙漏 图为计划在JR鸟取车站前的广场上建造的“日本第一沙漏”的四分之一大模型。照片2016年5月摄于鸟取市。（图片不出售）（共同社）

【共同社1月26日电】为创造旅游亮点，日本鸟取县商工会议所计划在JR鸟取车站前的广场上建造一座日本最大、全长6米的“日本第一沙漏”。虽力争在2018年夏季完工，但就代表鸟取形象的沙漏设计以及超过3亿日元（约合人民币1820万元）的建造费用，也有不少市民提出质疑。

按计划，流沙落下大约需要约一个小时时间，伴随声光表演上下翻转。支撑沙漏主体的外轮以当地传统表演艺术“伞舞”为原型设计，除需要特殊技术的沙漏主体外，均由当地企业制造。

目前日本最大的沙漏位于岛根县大田市的沙博物馆“仁摩SAND MUSEUM”，全长5.2米。鸟取商工会议所的企划公关课课长横山宪昭（48岁）充满干劲地表示“拥有沙丘的鸟取市也想实现日本第一沙漏的愿望”，但见过样品后的市民反应却不尽如人意。

鸟取商工会议所去年5月在鸟取市内对外公开了四分之一大的沙漏样品模型，公开时间约3个月。对商工会议所的会员等182人进行的问卷调查显示，认为设计“不好”、“不怎么好”的回答合计占51%，回答“非常好”、“好”、“一般”的为49%，两者不相上下。

沙漏主体需花费2亿日元，挡风雨用的建筑则需1.2亿日元，总耗资达3.2亿日元。有市民对高额的费用感到担忧。横山说：“我们收到了很多严厉的意见，虽然有意通过政府补助金以及市民捐赠来筹集资金，但从目前情况来看很难。”

鸟取商工会议所拟在今年春季在县内以及关西地区开展补充问卷调查，并对经济波及效应进行估算，考虑修改制作计划。（完）