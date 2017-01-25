美国防长将访问日韩 意在对朝鲜施压

【共同社华盛顿1月25日电】美国国防部长马蒂斯作为首次外访将于2月上旬对日本和韩国进行访问，总统特朗普在政府刚刚上台就将马蒂斯派往日韩，此举旨在显示对亚洲盟国的重视姿态，并牵制持续进行核及导弹开发的朝鲜和在南海建设据点的中国。日本首相安倍晋三25日表示，为了维持日美的牢固关系将强化防卫力。

特朗普在大选中主张日韩两国应当全额负担驻留美军经费，如果不答应则不惜撤出美军。上任后其对亚洲的政策仍然不透明，对日韩两国政府而言，马蒂斯的来访将是探明特朗普政府态度的机会。

马蒂斯此行还意在为实现拟于2月上旬举行的日美首脑会谈而铺路。安倍25日在参院全体会议上接受各党代表质询时，就日美同盟称“我国也将力争强化防卫力、扩大自身能够发挥的作用”，主动提及有意增加防卫负担。关于驻留美军经费，安倍称“日美间应谋求适当的分担”。

马蒂斯拟2月2至3日在日本逗留，正就3日与防卫相稻田朋美会谈进行协调。日本政府相关人士称：“将传达日本方面的立场，再次确认维持牢固的日美同盟。”

朝鲜此前表明洲际弹道导弹（ICBM）发射试验的准备已进入最后阶段，日美韩对此提高了警惕。马蒂斯在上任前的议会听证会上表示，对抗朝鲜的威胁“有必要强化导弹防御能力并提升日韩的军事力量”，强调了日美韩合作的重要性。

特朗普似乎欲通过不受“一个中国”原则束缚来动摇中国，并在南海问题上也展现强硬姿态。美国白宫发言人斯派塞在本月23日举行的首场例行记者会上称，将保护南海不被“一个国家控制”，对中国进行了牵制。马蒂斯也表示“对于中国不适当的行动必须坚决应对”。（完）