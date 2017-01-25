日本护士被杀案嫌疑人自中国移交后被逮捕

【共同社1月25日电】关于2014年大阪市西成区准护士冈田里香（当时29岁）失踪后被发现尸体一案，在中国被拘留、大阪府警方以涉嫌抢劫杀人及诈骗等取得了逮捕证的日裔巴西女子、冈田的同学Oishi･Ketty･Yuri（32岁）25日被移交给了日本方面。大阪府警方以涉嫌非法使用冈田名义的信用卡诈骗、伪造并使用盖章私人文件的罪名将其逮捕。

大阪府警方今后拟对其抢劫杀人嫌疑进行调查，再次实施逮捕。现已在从上海移送嫌疑人的飞机内实施了逮捕，于下午抵达关西机场。

冈田的父母表示：“决不会原谅将女儿的生命和未来全部残忍地夺走的犯人，希望查明事件真相。”

据办案人员介绍，嫌疑人涉嫌于2014年3月下旬在小学和初中时代的同学冈田家中将其杀害，并抢劫了提包。

冈田从2014年3月下旬失踪，遗体于2014年5月在东京都八王子市的储存间内被发现，身上有约50处刺伤和割伤，死因被认为是出血过多。

嫌疑人当时居住在八王子市内的公寓，2014年5月在冈田遗体被发现前使用其护照前往中国，因涉嫌非法入境被中方拘留。

由于日中之间没有罪犯引渡条约，大阪府警方通过外交渠道请求引渡嫌疑人。中国最高人民法院去年5月作出了允许移交的决定。（完）