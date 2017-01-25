关西机场旅客吞吐量连续两年刷新最高纪录

【共同社1月25日电】日本关西机场公司25日发布的关西机场2016年运营概况初值显示，国际航线与国内航线合计旅客吞吐量较上年增长9%，达到2523万人次，是1994年通航以来的历史最高值。继2015年之后再次刷新历史最高纪录。

国际航线的外国旅客数增长了21%，达到1217万人次，创历史新高，已扩大至总旅客人数的一半左右。包括外国人在内的国际航线旅客人数总体增长了15%，为1876万人次。其中日本人也增加了5%达到638万人次。

关西机场利用离其他亚洲地区近的地理优势和可24小时使用的国际机场的便利性并持续吸引廉价航空公司（LCC）进驻，来自中国和韩国等国的旅客增加是最大原因。

2016年的旅客吞吐量比2015年增加了201万人次。受日元升值和中国经济减速等因素影响，增长率方面低于2015年的20%，但关西机场的工作人员分析称：“来自亚洲的旅客依然保持良好态势。以廉价航空公司为中心航班数量正在增加，印象中特别是从韩国来的旅客较多。”

国内航线旅客数因廉价航空班次减少而下滑7%，为648万人次。

同时发布的大阪（伊丹）机场2016年的旅客吞吐量增长了3%，达1492万人次。（完）