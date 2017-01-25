分析：日本对美贸易顺差扩大势头或遭特朗普政府打压

【共同社1月25日电】2016年日本贸易统计初值显示贸易收支时隔5年再次转为顺差，除油价下跌的有利因素以外，这反映出日本依赖于以汽车为主的对美出口的贸易结构。美国特朗普政府正将批评的矛头指向日本产品的流入，强劲的对美贸易顺差将可能引发摩擦。美国的保护主义政策恐将对全球经济泼上冷水，日本贸易顺差扩大势头预计也将受阻。

2016年日本对全球的贸易顺差为40,741亿日元（约合人民币2450亿元）。东日本大地震后核电站停运导致一度激增的火力发电燃料的进口额大幅下降使日本走出了贸易逆差。对美贸易顺差虽时隔一年下降但仍达到68,347亿日元，规模大大超出了与中国及欧盟（EU）等之间产生的贸易逆差，为收支做出了贡献。

对美贸易顺差（从美国而言为对日逆差）从可比较的1979年后长年持续。虽然不及贸易摩擦激化的80年代中期的水平，而且从美国的统计来看比起日本，对华贸易逆差的比重日益上升，但对日本经济而言美国的存在感依然强大。产生利润的对美出口额中，主力产品汽车占整体的三成以上。

因此，宣称将为美国创造就业机会的特朗普政府今后将有可能向日本提出扩大日系汽车在美国的生产、增加对美国汽车的进口等要求。SMBC日兴证券的首席市场经济学家丸山义正指出：“2017年世界经济将持续恢复，但从中期来看存在美国采取政策压低日本贸易顺差的风险。”他同时还预测美国瞄准的与墨西哥和中国的贸易缩小“将可能导致世界经济失速”。（完）