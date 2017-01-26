解读：美新政府启动对日战略 防长来访意在试探日本

美国防部长拟2月上旬访问日韩 图为美国新任国防部长马蒂斯。图片不出售。（Getty=共同社）

【共同社1月25日电】美国国防部长马蒂斯在特朗普政府阁僚中率先基本决定于2月访问日本，日本政府认为是“重视同盟的表现”，对此表示欢迎。但也有许多意见认为，在经济领域表现出将加强对日要求的美新政府，此次派马蒂斯访日意在试探日本在安全方面是不是可以讨价还价的对象。美新政府已启动了对日战略，而日本政府尚未摸清其底细。

▽停留在上世纪八十年代

日美外交消息人士叹息称：“要是大选中民主党的希拉里·克林顿获胜的话，新政府的对日战略也会较容易把握。”

特朗普20日就任总统后对日本发出了严厉的讯息。通过签署总统令表明将“永久退出”此前由日美主导磋商的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。日本方面曾怀有一丝期待，认为其就任后也许会改变想法，但特朗普早早就打消了这一幻想。

特朗普将矛头指向日本的汽车市场，称“日本让美国车卖不出去，这不公平”。这与他在大选中声称“在东京见过（美国车）雪佛兰吗？根本就没有，完全被日本打压了”的主张毫无二致。

政权交接小组相关人士指出，特朗普的日本观“还停留在日本经济势头良好的上世纪八十年代”。要求日本负担更多的美军驻留经费也是美国国内曾出现的日本“搭便车”(free rider)论的延长线。

▽取得平衡

抱有危机感的日本政府认为“有必要将日本的主张准确地传达给特朗普”，此前一直在摸索与特朗普政府的突破口，瞄准的目标之一就是马蒂斯。

马蒂斯是国防部内颇受尊敬的退役海军陆战队大将，有传闻称他“进入国防部是为了从特朗普手里保护美军”（政府官员语）。在提名听证会上，马蒂斯还顾及到维护同盟关系称“拥有强大的盟国则国家昌盛，反之则国家衰弱”。

安倍政府内认为“应尽快接触走现实路线的马蒂斯，使美方认可维持同盟关系”的呼声高涨，正因如此马蒂斯的尽早访日可称为理想的安排。

日本政府相关人士分析特朗普政府的意图称：“或许是欲在安全领域传递重视日本的讯息，（与敌对姿态明显的经济领域）取得平衡。”

▽迥异的构想

关于驻日美军经费的负担比例，日本方面出于“美军驻留日本也符合美国利益”（防卫相稻田朋美）的观点，认为现在的比例是适当的。但不仅是驻留经费，对日本或被迫增加防卫费的担忧也挥之不去。

提出消灭极端组织“伊斯兰国”（IS）的特朗普还提及与他国联合军事作战的可能性。日本首相安倍晋三24日在参院接受各党代表质询时预设防线称，“完全没有考虑我国参加军事作战或进行后方支援”。但如果自卫队被要求提供后方支援则将不得不做出艰难判断。

“特朗普将所有可能的课题作为讨价还价的材料，这种‘交易外交’对日美安保体制带来的影响将难以估量”（政府相关人士语）。日本政府内部对此的警惕正在扩大。防卫省干部就特朗普政府指出，“可能正在研究从根本上重组国际秩序的与以往迥异的安保构想”，认为“日本如何应对将是一大课题”。（完）