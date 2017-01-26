侧记：日中无罪犯引渡条约和国籍问题致嫌疑人引渡受阻

【共同社1月25日电】距离大阪市西成区准护士冈田里香（当时29岁）遗体被发现已经过去了2年8个月。涉嫌抢劫杀人的日裔巴西女子Oishi･Ketty･Yuri（32岁）已从拘押地中国被移交给了日本。由于日中之间没有罪犯引渡条约，加上是巴西国籍的影响，通过外交渠道的交涉曾陷入僵局。

2014年5月，用塑料布包裹着的冈田遗体在东京都八王子市的储存间内被发现。嫌疑人此时已前往中国，在遗体被发现后不久她便因涉嫌非法入境被中方拘押。

冈田的遗体曾从冈田家中被送往八王子市内的一处公寓，当时居住在该公寓的人即为嫌疑人。包裹运送单上填写的货物名称为“玩偶”。

据精通中国《刑法》的专家等人介绍，为从没有引渡条约的中国引渡嫌疑人，其犯罪嫌疑必须满足从两国国内的法律来看都被认为是重刑处罚对象的“双罚性”原则。大阪府警方最初以涉嫌弃尸取得了逮捕证，但在中国没有与之相符的罪名，因此中方未同意引渡。

此外还有一个大问题是国籍问题。非法入境者被驱逐出境时，原则上将遣送回国籍所在国。而巴西宪法规定禁止向外国引渡自国公民，一旦被遣送至巴西则无法再次引渡回日本。

为了克服这些障碍，大阪府警方以涉嫌非法使用冈田名义的信用卡诈骗取得了逮捕证，向中方提供了侦察资料，并收到100件以上归还的嫌疑人的所持物品，于去年6月又以涉嫌抢劫杀人获得了逮捕证。在与巴西协商后，巴西向嫌疑人发放了护照，铺平了实现引渡的道路。

办案人员对此表示：“重新研究了当时的司法解剖结果，一直想以作为事件核心的抢劫杀人嫌疑立案。如今终于站在揭开整个事件真相的起点。”（完）