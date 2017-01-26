估算显示日本2020年度财政盈余目标极难完成

【共同社1月26日电】日本内阁府25日在经济财政咨询会议上报告了中长期财政估算结果，反映财政健康程度的国家和地方基础财政收支2020年度将出现8.3万亿日元（约合人民币5038亿元）赤字。因“安倍经济学”的失速导致税收增长放缓，与去年7月的估算相比，赤字额也增加了2.8万亿日元。首相安倍晋三在会上再次强调将坚持财政重整目标，但要实现2020年度基础财政收支盈余的政府目标已变得极其困难。

基础财政收支是反映依靠借款以外的财政收入能在多大程度上筹措社会保障等必要经费的一项指标。虽然安倍政府为优先促使经济复苏已两度推迟了消费税增税，但却仍未摆脱通缩。由于日元在去年11月前持续升值，以企业所得税为主的2016年度税收低于预期，而收入增长放缓也使个人所得税和消费税收入增加也不及预期，预计未来的财政收入或将减少。

安倍强调“必须一边同时实现重振经济、财政重整和社会保障改革这三大目标，一边开辟出一亿总活跃的未来”。为改善收入环境提振个人消费，他再次要求企业界“至少要使加薪幅度与去年持平”。

2016年度的赤字幅度预计为20万亿日元，与名义国内生产总值（GDP）相比约为3.7%左右。尽管估算中预测税收将逐渐增加，且将延期至2019年10月的消费税税率提高至10%纳入考虑，认为赤字将逐步缩小，但2020年度仍将出现8.3万亿日元的赤字，约占GDP的1.4%左右。

2018年度的赤字预计为13.8万亿日元，约占GDP的2.4%左右。相比去年7月估算的1.9%有所恶化，将赤字控制在GDP的1%左右的中期目标无望实现。政府计划在2018年度就消费税增税再次延期对财政重整进度的影响进行评估。经济再生担当相石原伸晃在记者会上称“必须要有（整顿财政的）强力意志”。

财政估算以中长期名义GDP保持3%以上的高增长为前提进行计算。该估算原本就被指过于乐观，现实则是政府目标的达成比财政估算结果更为严峻。（完）