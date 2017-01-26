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2017年01月26日 13時47分

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详讯：韩方称亚冬会组委会表示APA酒店“将撤书”

2017年01月26日

　　【共同社首尔、北京1月26日电】韩国大韩体育会25日发布消息称，关于放置否认南京大屠杀书籍的日本APA酒店将作为札幌亚洲冬季运动会的亚运村使用一事，当天下午得到大会组委会的回复称“将撤走书籍”。该体育会透露，组委会还表示将采取必要的措施以防止类似事件再次发生。

　　对此，组委会25日说明称，向大韩体育会传达了如果组委会提出正式要求将撤走书籍的APA酒店的立场。据称到25日组委会尚未提出撤书要求。

　　韩国媒体报道书籍内还有日方未强制带走慰安妇的表述，在韩国国内引起反弹。

　　据组委会透露，25日告知大韩体育会“已与赛事主办方亚奥理事会（OCA）研究对策，现阶段尚无法作出正式答复”，并告知了运营APA酒店的APA集团表明立场的主页网址。

　　另一方面，中国新华社25日报道称，亚冬会组委会工作人员当天向新华社证实，APA酒店已向组委会承诺，将撤走所有国家运动员下榻房间内的问题书籍。

　　大韩体育会认为APA作为亚运村使用存在问题，25日向组委会等发送文件要求采取纠正措施。APA集团24日透露，如果组委会提出正式要求，愿意从作为亚运村使用的札幌市南区APA酒店客房内撤走相关书籍。（完）

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