详讯：日美首脑会谈或于2月10日左右举行

【共同社1月26日电】据熟悉日美外交的消息人士26日透露，日美两国政府开始为日本首相安倍晋三和美国新总统特朗普2月10日左右在华盛顿举行首次首脑会谈展开协调。会谈的主要议题除加强日美同盟外，还将包括在特朗普签署总统令退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后的日美贸易安排。安倍26日在众院预算委员会暗示可能会启动特朗普倡导的双边协定谈判。但他也强调有决心保护大米等5项敏感农产品。

安倍在预算委员会表示，“希望尽快实现日美首脑会谈。现在正在进行最后协调”。对于美国可能提出的双边协定，安倍称：“自由贸易协定（FTA）、经济伙伴关系协定（EPA）也不是完全行不通。”但他重申会努力劝说特朗普让TPP生效。

安倍同时表示“应该妥善保护的东西当然要保护好”，强调将对大米等5项敏感农产品加以保护。他还期待一同出访的副首相兼财务相麻生太郎能与美国副总统彭斯建立关系。

据防卫相稻田朋美透露，美国国防部长马蒂斯将于2月3日至4日对日本进行访问。稻田对其来访表示欢迎，称：“美国新政府成立后他在非常早的阶段访问亚洲显示出美国对亚太地区高度关注。”她还称：“将坦诚交换意见，通过会谈使日美同盟的深化变得确定无疑”。（完）