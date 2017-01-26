美媒称特朗普政府拟削减联合国会费退出部分多边条约

【共同社纽约1月25日电】美国《纽约时报》（网络版）25日援引美国政府官员的话称，特朗普政府正在考虑签署削减给联合国等国际组织的会费及退出部分多边条约的两项总统令。此举可能意在大幅调整对联合国的参与度和推进特朗普政府所奉行的“美国第一”主义。

美国是联合国最大的会费缴纳国，若美国真的做出调整，其影响必将波及整个联合国组织。倡导“多边主义”的联合国秘书长古特雷斯将面临极其严峻的组织运营。报道还称，特朗普政府考虑退出的条约中可能包含全球变暖对策新框架《巴黎协定》。

该报获得的总统令草案要求对将巴勒斯坦视为正式成员国的联合国机构及国际机构停止缴纳会费，并退出人工终止妊娠的联合国项目。草案还要求设立委员会就应该削减的预算提出建议，并重点审查对联合国维和行动（PKO）和国际刑事法院（ICC）的拨款。

另一项总统令草案要求就退出与安全保障、引渡罪犯及与贸易没有直接关系的多边条约。报道称这份总统令的对象可能包含《巴黎协定》。

美国新任常驻联合国代表黑利18日在参院外交委员会的提名确认听证会上针对联合国对朝核问题及以色列的态度表达了不满，主张有必要对联合国的会费缴纳予以重新考虑。（完）