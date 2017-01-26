企业纷纷公布在美招工计划 或为避免特朗普批评

【共同社纽约1月25日电】丰田汽车24日发布消息称，将在美国中西部印第安纳州的工厂新招400名员工并实施增产。针对提倡“美国第一主义”的特朗普政府，陆续有企业公布了在美招工与投资计划。但是有些看起来只是公布原有计划而已，似乎是顾及到美国新任总统特朗普，尽量避免被点名批评。

丰田以墨西哥新建工厂计划遭特朗普批评为契机，还宣布今后五年将投资100亿美元。另一方面相关人士表示“并非在特朗普政府上台后决定投资的”，透露不过是汇总了原有计划的数据。

此外，美国零售业巨头沃尔玛发表声明，大手笔地宣布将“雇用3.4万人”。其中2.4万人是参与门店装修等建设相关人员，零售方面新招工数仅为1万人。这对于在美国国内拥有约150万名员工的沃尔玛而言称不上是个大数字，且是否另有裁员计划也尚不清楚。

尽管如此，特朗普依然通过社交平台“推特”向沃尔玛致谢，未予深究。似乎更重要的是各方表明对自己的恭顺立场。美国电商巨头亚马逊与日本软银集团也不甘示弱，纷纷宣布将为美国提供10万个与5万个就业岗位。

此外，也有企业暗示有投资计划，为自己创造有利条件。夏普母公司台湾鸿海精密工业宣布考虑在美国新建液晶屏工厂，预计将帮助实现3万到5万个就业岗位。鸿海称计划执行与否将视今后的政策而定，将主动权交给特朗普。（完）