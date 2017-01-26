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韩法院认定日本失窃佛像为韩所有 或影响日韩关系

2017年01月26日

　　【共同社韩国大田1月26日电】韩国大田地方法院26日就韩国的浮石寺要求韩国政府不要将在日本失窃后流入韩国的“观世音菩萨坐像”归还给日方而是交给该寺一案做出判决，支持原告方的诉求。该佛像为长崎县指定有形文物，2012年在该县对马市的观音寺失窃。浮石寺主张该佛像原本就归其所有，几百年前才被日本倭寇掠夺，法院接受了这一主张。

　　佛像现由大田国立文物研究所保管，偷盗佛像的韩国人已在韩国受到刑事处罚。由于该判决有为盗窃行为洗白之嫌，势必将遭到以观音寺为首的日方的反对，还有可能对日韩关系造成负面影响。

　　日本官房长官菅义伟对此表示“极为遗憾。将要求韩国政府妥善处理，迅速将佛像交还给日本”。

　　审判长文宝顷指出，佛像“过去在非正常的过程中被对马的观音寺所收藏”，“完全可以推定其归浮石寺所有”。法院还批准了在判决生效前将佛像交给浮石寺的临时执行措施。

　　韩国文化财厅2014年对该佛像流入日本的经过进行了调查，结论是“被掠夺的可能性很大，但难以下定论”。韩国政府的代理人在去年7月的辩论准备程序中指出“浮石寺是佛像主人的证据不足”，韩国政府方面可能会提出上诉。

　　大田地方法院2013年2月根据浮石寺（位于中部的瑞山）的请求，决定做出暂行处理，将韩国政府向日本归还佛像一事叫停。日方估计若浮石寺的诉求被驳回，韩国政府可能会着手归还佛像，因此一直在关注本案的判决。

　　与这尊佛像一同在对马市海神神社被盗的国家指定重要文物“铜造如来立像”已在2015年7月归还给日方。（完）

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