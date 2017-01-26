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2017年01月26日 19時52分

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日本御岳山喷发灾害遗属首次对政府提起诉讼

2017年01月26日

　　【共同社1月26日电】关于2014年9月27日发生的造成58人死亡、5人失踪的御岳山（位于长野、岐阜县，海拔3067米）火山喷发灾害，5名死者的11名遗属以日本气象厅未及时提高火山喷发警戒级别等为由，于本月25日依据《国家赔偿法》向长野地方法院松本支部提起诉讼，要求中央及长野县政府赔偿总额1.4亿日元（约合人民币850万元）。

　　本案将追究气象厅在火山喷发预警中应承担何种程度的责任，此类判决少有先例。这也是该起灾害的遗属首次提起诉讼。

　　遗属等在该县松本市内召开了记者会，律师团的律师山下润表示：“气象厅并未就火山喷发警戒级别的判断给出能使人理解的解释，因此才决定起诉”。

　　起诉书称，御岳山在喷发前的2014年9月10日和11日分别观测到52次和85次火山性地震。气象厅将喷发警戒级别从1级的“平常”（当时）上调至2级的“火山口周边管制”的标准之一是“火山性地震1天50次以上”，因此认为气象厅有义务最晚在12日早晨提高警戒级别。如果警戒级别提高，则火山口方圆1公里范围内将限制进山，不会导致人员死亡。

　　对于长野县政府，原告方认为其在明知山顶等2处地点的地震仪在2013年6月～8月出现故障，却不管不顾。如果能正常开展观测，警戒级别在喷发前应当已提高至2级。

　　律师团指出，气象厅将警戒级别提高至2级的标准包括火山性地震次数等多个项目。山下强调：“虽然气象厅声称‘做出了综合判断’，但对于其测定了哪些客观数据并以此做出判断，则并未给出令人信服的解释”。

　　气象厅和长野县分别表示“尚未收到起诉书，不便置评”。（完）

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