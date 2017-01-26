韩国政府就日本失窃佛像判决提起上诉 1月26日，韩国浮石寺住职在韩国大田地方法院做出判决后，在法院内接受记者采访。（共同社）

【共同社大田1月26日电】对于韩国大田地方法院做出判决，要求将韩国盗窃团伙从日本长崎县对马市观音寺盗得的佛像移交给韩国中部忠清南道瑞山的浮石寺一事，韩国政府26日表示不服并提起上诉。外交消息人士称，日本方面似乎存在对韩国政府在该诉讼中的反驳不够的不满情绪，上诉可能也有顾及日方的一面。

韩国外交部发言人26日在例行记者会上称：“韩日间有困难的问题，但期待立足相互信赖，共同加以解决。”日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治26日向东京的韩国驻日大使馆的公使参事官提出交涉，要求韩方“恰当应对”，再次谋求将佛像归还日本。

判决结果宣布后，浮石寺住持圆牛26日称：“在日本有约7万件来自朝鲜半岛的文物。希望此事能够成为取回非法流失文物的起点。”

佛像是长崎县指定有形文物“观世音菩萨坐像”，现由大田的国立文物研究所保管。浮石寺方面以这是数百年前被倭寇掠走之物为由，主张所有权。

浮石寺相关人士在判决后表示，计划把佛像保存在附近忠清南道礼山的修德寺的博物馆内，“希望最早在春节连休结束后的2月上旬转移”。

浮石寺方面以修德寺博物馆内有先进的保管设备为由，在审理期间就向地方法院方面询问过。韩国政府出于文物可能破损等原因，反对迁移佛像。（完）