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2017年01月26日 22時54分

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详讯：安倍称恢复“旧宫家”皇籍是皇位稳定继承的备选项

2017年01月26日

　　【共同社1月26日电】日本首相安倍晋三在26日的众院预算委员会上表明看法称，作为皇位稳定继承的措施，让战后脱离皇籍的“旧宫家”（原皇族）恢复皇籍可以是备选项。安倍说：“如果今后能包括此点在内进行讨论，就将再次加以探讨”。安倍还表示该问题应该与围绕天皇退位的讨论剥离开来。安倍是在回答民进党议员细野豪志提问时，作出上述表态的。

　　安倍在第二次上台执政前，曾在月刊杂志上表示反对创设“女性宫家”等，主张“旧宫家”回归皇族，以及现在的“宫家”过继原皇族的男系男子作为养子。细野询问其想法是否改变，安倍回答“现在不便阐述我的想法”，但也表示“曾认为可以是备选项之一”。

　　安倍就维持皇位继承表示：“希望在考虑到男系继承是自古以来无一例外维持至今的分量的同时，与本次（天皇退位）讨论剥离开来继续研究。”

　　民进党呼吁朝着允许女性和女系天皇的方向展开讨论，以及修改《皇室典范》允许创设女性宫家。但支持安倍的保守人群和自民党内部对此的慎重论调根深蒂固。安倍上述发言暗示这可能是引发国民舆论分歧的问题，同时也展示了将以形成天皇退位共识为优先的姿态。

　　现行《皇室典范》规定皇位继承人仅限男系男子。随着皇族人数减少，如何维持稳定的皇位继承成为课题。政府在加紧完善退位相关法律的同时，“正在研究”（官房长官菅义伟语）应对皇族减少的举措。

　　1947年脱离皇籍的共有11个宫家。曾于小泉政府时代的2005年出台允许女性和女系天皇报告的专家会议认为，很难恢复“旧宫家”的皇籍。（完）

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