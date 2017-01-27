侧记：失窃佛像问题或成新导火索 韩政府将陷入两难

【共同社1月26日电】韩国大田地方法院26日就韩国的浮石寺要求韩国政府不要将在日本长崎县观音寺失窃的“观世音菩萨坐像”交还给日方而是交给浮石寺一案做出判决，接受了该寺几百年前即拥有所有权的主张。摸索归还日方的韩国政府虽以“无法断定倭寇的掠夺”这一立场当天提起了上诉，但可以预见其将因韩国舆论两面为难。继设置于釜山的日本总领事馆前的慰安妇少女像，日韩之间似乎出现了新的导火索。

浮石寺与支持该寺的市民团体不满韩国政府的应对，独自展开了“归还”运动。大田地方法院的判决可谓是支持该运动，浮石寺住持圆牛26日干劲十足地向媒体表示“希望这能成为文物归还运动的起点”。

韩国政府估算过去从朝鲜半岛流入日本的文物约达7.1万件，计划要求归还其中被“不法或不当”运至日本的文物。但政府相关人士困惑地表示：“这次的佛像此前并非要求归还的对象。”

韩国政府虽强调正努力“把（流出的）文物向世人公开”，推进在日本当地的调查与目录制作工作，不过注重民族感情的市民团体等并不接受。浮石寺所在的忠清南道的知事最近也向地方法院提交了希望将佛像交还寺方的请愿书。

因釜山少女像的设置，日本政府让驻韩大使长岭安政临时回国，返韩履职日期尚无眉目。另一名韩国政府相关人士抱怨称：“虽然能理解（浮石寺等的）心情，但希望也能考虑下韩日关系。”

然而，似乎韩国政府的代理人在审理中几乎没有提及观音寺与作为县指定有形文化财产管理佛像的长崎县等的立场，使得日本政府内部也纷纷发出不满的呼声，认为“韩国政府的反驳不充分”（外交消息人士语）。（完）