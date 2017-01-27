日本与英国签署ACSA 与美以外国家加强防务合作

【共同社伦敦1月26日电】日英两国政府26日缔结了有关自卫队与英军进行食品与燃料等物资、运输与修理等劳务相互融通的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）。日本驻英大使鹤冈公二与英国外交大臣鲍里斯・约翰逊签署了文件。协定将在获得双方国会批准后生效。

日本已与美国、澳大利亚签署了ACSA，英国是第3例。日本还力争与加拿大、法国缔结协定。在美国特朗普新政府的安全保障政策不明朗的形势下，日本希望加大与美国以外的各国之间的防务合作，应对中国的军事实力增长与朝鲜核导开发等安保环境的变化。

鉴于去年3月实施的安保相关法使日本可向他国军队提供弹药，日英ACSA的对象物资包括了弹药。日美、日澳ACSA也正在推进修改，使提供弹药成为可能。

日英ACSA预计将运用于联合训练、灾害处理、联合国维和行动（PKO）等，同时也设想适用于国外发生紧急事态时，保护和运送本国国民等情况。

对日本而言，英国是在欧洲开展防务合作最深入的国家。去年秋季在航空自卫队三泽基地（青森县三泽市），空自与英国进行联合训练，首次在日本国内与除美国空军以外的军队实施。英国空军主力战机“台风”参加了训练。（完）