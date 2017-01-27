话题：日本将在印度援建“制造业学校”传授技能

【共同社班加罗尔1月27日电】由日本政府和企业援助的“制造业学校”今年夏天将在印度设立。为力争在10年内培养3万名人才，在当地拥有子公司的丰田汽车、铃木、大金工业分别在为开学做准备。丰田计划活用现有的技术学校，考虑将其特有的生产方式反映在“制造”技能传授上。

“正常！正常！”在零件生产的实习中，进行动作确认的学生们的日语口令在教室里回响。这里是位于印度南部城市班加罗尔的“丰田工业技术学校”。在当地子公司“丰田基洛斯卡汽车公司”（TKM）的厂区内，有140名学生正在学习。

该学校设立于2007年。针对家庭年收入9万卢比（约合人民币9000元）以下的贫困人群，向因经济原因不能上高中的初中毕业男生提供学习专业技术的机会。在三年的全寄宿学习期间，除英语等普通课程外，还将学习焊接、涂装等，毕业后可在TKM或相关企业就职。由于学费等免费，选拔考试的竞争率接近100比1。

在TKM工作的毕业生阿南德・库马尔（音译，24岁）笑着说：“能够学习技术和英语，世界都变了。可以给父母寄生活费，我很高兴。”该校还重视身体锻炼、生活管理和团队合作的相关指导，前校长格皮纳他・劳（音译，45岁）说：“对制造业而言，不仅仅是技能，包含身心层面的人才培养很重要。”

在TKM，即使“制造业学校”启动，目前也将使用现有设备，根据历来的教学计划实施教育。副社长堀之内义广说：“将在现有方式的基础上，展示制造业的精神。”

印度总理莫迪去年11月访日时，日印两国政府就设立“制造业学校”达成一致。首脑会谈后的记者会上，日本首相安倍晋三称：“为提高印度制造业水平，政府和民间将携手合作。”（完）