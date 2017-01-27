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2017年01月27日 11時03分

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日本电产将投资1000亿日元实现“零加班”

2017年01月27日

　　【共同社1月27日电】日本电产公司26日表示，为在2020年底前实现集团在日本国内的约1万员工“零加班”，将投资1000亿日元（约合人民币60亿元），导入机器人和超级计算机等提高业务效率，同时也改善勤务体制。日本电产认为要确保优秀人才以扩大业务，“工作方式改革”不可或缺。

　　公司计划向工厂等生产部门、研发和劳务等间接部门各投入约500亿日元。在工厂内为缩短员工工作时间，致力于导入使用机器人的最尖端设备，以及把目前委托给外单位的检查工序转由本公司处理等。

　　在研发部门，将力争凭借超级计算机来缩短设计工期。在劳务部门，则导入有助于提高业务效率的软件和电视会议，同时改善员工配置以缩短工作岗位之间的移动距离等。此外，还将完善勤务体制，顾及有小孩的女性。

　　日本电产在全球小型精密马达等电子零部件领域的市场占有率很高，董事长兼社长永守重信1973年创建该公司，自己从早6点一直工作到晚10点等，以“高强度劳动”企业著称。

　　不过，公司近年来加大了录用跳槽者的力度，海外企业收购项目也较多，员工日益多样化。永守指出“销售额超过1万亿日元的公司一直像个街道工厂那样奋力猛干是无法生存下来的”，正在加紧建设工作与生活平衡化的职场环境。（完）

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