日本去年消费者物价指数时隔3年呈负增长

【共同社1月27日电】日本总务省27日公布的2016年平均消费者物价指数（2015年为100，生鲜食品除外）为99.7，较上年下跌0.3%，自2012年以来再次出现负增长。这主要是因为受到了原油价格下降、日元升值以及消费者节约意识增强等影响。不过，由于近来原油价格回升，对美国特朗普政府的期待情绪推动日元贬值股价上涨，预计未来物价将会上升。

按品种来看，不含生鲜食品的构成指数的各个项目中，约6成有所上升，比如由于访日游客增加，住宿费上升2.3%等；但汽油、管道燃气等能源价格下跌10.2%，影响了整体数值。

同时公布的2016年12月全国消费者物价指数为99.8，较上年同期下跌0.2%，连续10个月下跌。但由于汽油价格上升1.6%，跌幅较2016年11月的0.4%有所收窄。这也是汽油价格自2014年11月以来再度转升。

被视为全国风向标的今年1月东京都区部消费者物价指数（中旬初值，生鲜食品除外）为99.1，下跌0.3%，连续11个月呈现负增长。

总务省还表示，自2017年1月数据起将公布剔除生鲜食品和能源的综合指数。该省说明称，剔除受天气因素影响价格波动较大的生鲜食品以及随海外局势变动的原油价格影响后，能更准确地把握物价动向。（完）