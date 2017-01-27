侧记：日本战后55人脱离“宫家” 含JOC主席家族

【共同社1月27日电】日本在太平洋战争中战败后的1947年10月，当时的皇太子（当今天皇）等昭和天皇家、昭和天皇的弟弟秩父宫、高松宫、三笠宫这3个“宫家”留在皇室内，其余11个“宫家”的51人脱离了皇族身份。其中包括东久迩宫、久迩宫等被称为“旧宫家”（原皇族）的人士。

11个“宫家”继承了室町时代创建的“伏见宫家”源流，上溯至约600年前与当今天皇拥有共同祖先。虽然以自发请愿的形式脱离了皇籍，但其背景因素在于驻日盟军总司令部（GHQ）冻结皇室财产并废除“宫家”财产方面的特权，再加上日方也希望让血缘较远的皇族成为民间人士，谋求建立“小皇室”。

原皇族现在由日本奥林匹克委员会（JOC）主席竹田恒和、作家竹田恒泰、神社本厅统理北白川道久等。虽然有昭和天皇的长女嫁入“旧宫家”的例子，但也有一些“旧宫家”因没有继承人，在脱离皇籍之后绝户。

为确保皇位继承人，让原皇族恢复身份的方案也一直有讨论。2015年汇总了允许女性和女系天皇报告的小泉政府时代的专家会议得出结论称，原皇族与当今天皇家血缘关系远，而且已作为民间人士生活了很长时间，恢复皇籍“极其困难”。

原民主党的野田政府时代，曾有讨论创设“女性宫家”的专家意见征询，但未能达成一致见解。（完）