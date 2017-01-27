美国拟于日美首脑会谈时要求双边贸易谈判

【共同社华盛顿1月27日电】路透社26日援引美国特朗普政府高官的话报道称，总统特朗普计划向日本首相安倍晋三要求缔结新的日美双边贸易协定，以替代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。据报道，特朗普示意将在以2月10日为中心展开协调的在美国首都华盛顿举行的日美首脑会谈上进行磋商。有分析认为，特朗普将要求日本在汽车及农产品等领域进一步开放市场。

特朗普在1月26日的演讲中称，双边贸易协定“将写入极为严格的防止操纵汇率规定”。与日本的谈判也有可能提及汇率问题。安倍似乎将面临是否同意谈判的艰难选择。

特朗普23日签署总统令，宣布“永久退出TPP”。作为替代方案，他提出与以日本为首的TPP参加国分别缔结贸易协定。据报道，特朗普政府高官指出，日美首脑会谈中，“预计较多的时间将被用来探索TPP替代方案”。

日本官房长官菅义伟27日在记者会上表示，将准备应对特朗普要求进行双边协定谈判的情况，“致力于设想到各种事项并能够加以应对”。

安倍在26日的众院预算委员会上就日美贸易谈判指出：“自由贸易协定（FTA）和经济伙伴关系协定（EPA）并非完全不可行。”27日的众院委员会上，安倍还表示：“尚未决定要进行双边（谈判），仅仅是说不排除这一可能”，暗示也有可能启动谈判。另一方面，他强调如果启动谈判，“不会发生我国单方面让步以致一无所获的情况。一开始就显得懦弱是不行的。”（完）