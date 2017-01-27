日本战后55人脱离“宫家” 含JOC主席家族（双语）

【共同社1月27日电】日本在太平洋战争中战败后的1947年10月，当时的皇太子（当今天皇）等昭和天皇家、昭和天皇的弟弟秩父宫、高松宫、三笠宫这3个“宫家”留在皇室内，其余11个“宫家”的51人脱离了皇族身份。其中包括东久迩宫、久迩宫等被称为“旧宫家”（原皇族）的人士。

11个“宫家”继承了室町时代创建的“伏见宫家”源流，上溯至约600年前与当今天皇拥有共同祖先。虽然以自发请愿的形式脱离了皇籍，但其背景因素在于驻日盟军总司令部（GHQ）冻结皇室财产并废除“宫家”财产方面的特权，再加上日方也希望让血缘较远的皇族成为民间人士，谋求建立“小皇室”。

原皇族现在由日本奥林匹克委员会（JOC）主席竹田恒和、作家竹田恒泰、神社本厅统理北白川道久等。虽然有昭和天皇的长女嫁入“旧宫家”的例子，但也有一些“旧宫家”因没有继承人，在脱离皇籍之后绝户。

为确保皇位继承人，让原皇族恢复身份的方案也一直有讨论。2015年汇总了允许女性和女系天皇报告的小泉政府时代的专家会议得出结论称，原皇族与当今天皇家血缘关系远，而且已作为民间人士生活了很长时间，恢复皇籍“极其困难”。

原民主党的野田政府时代，曾有讨论创设“女性宫家”的专家意见征询，但未能达成一致见解。（完）

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◎敗戦後、１１宮家５１人離脱 ＪＯＣ会長、神社本庁にも

太平洋戦争の敗戦後の１９４７年１０月、当時の皇太子（現在の天皇陛下）ら昭和天皇家と、昭和天皇の弟の秩父宮、高松宮、三笠宮の３宮家を皇室に残し、１１宮家５１人が皇族の身分を離れた。東久邇宮（ひがしくにのみや）や久邇宮（くにのみや）などで「旧宮家」（旧皇族）といわれている。

１１宮家は、室町時代に成立した伏見宮（ふしみのみや）家の流れをくみ、現在の陛下と共通の祖先は約６００年前までさかのぼる。離脱は自ら願い出た形だが、背景には、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）による皇室財産の凍結や宮家の財産上の特権廃止に加え、日本側にも血筋の遠い皇族を民間人にすることで「小さな皇室」を目指す意図もあったとされる。

旧皇族には現在、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の竹田恒和（たけだ・つねかず）会長や作家の竹田恒泰（たけだ・つねやす）さん、神社本庁の北白川道久（きたしらかわ・みちひさ）統理がいる。昭和天皇の長女が旧宮家に嫁いだケースもある一方、跡継ぎがおらず、皇籍離脱後に途絶えた旧宮家もある。

皇位継承者を確保するため旧皇族の復帰案はこれまでも議論された。女性・女系天皇を容認する報告書を２００５年にまとめた小泉政権時代の有識者会議は、旧皇族は現在の天皇家と血筋が遠い上、長く民間人として生活しており、復帰は「極めて困難」と結論づけた。

民主党当時の野田政権時代に議論された「女性宮家」創設に関する有識者ヒアリング（１２年）では賛否が分かれた。（了）