聚焦：文科省因“公务员下凡”问题信誉扫地 将全面彻查

【共同社1月27日电】日本内阁府的再就职等监视委员会公布文部科学省的有组织“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题至27日过去一周。除了前局长的违法行为以及用文科省原职员“打掩护”的下凡途径的存在，还曝光了人事课性质恶劣的隐瞒工作，文科省可谓信誉扫地。根据全府省厅调查的结果，疑云也有可能蔓延到其他省厅。

▽在职期间求职

《国家公务员法》禁止现任公务员向存在利害关系的企业等展开求职活动，目的是避免省厅与企业等勾结。

文科省前高等教育局局长吉田大辅（61岁）在2015年8月离职以前让人事课职员制作简历，交至再就职单位早稻田大学。同年10月，吉田作为教授再就职。

人事课为隐瞒此事，假称是前局长离职后，曾任官员的一名前辈私人性质地将其介绍给了早大。甚至还捏造了前局长在与前辈通电话时立刻回答称“愿意挑战”的对话，想好了各种问答说法以统一口径。

早大方面此前根据统一好的口径回答了监视委员会的询问，但后来“认为重复做伪证也会站不住脚”（校长镰田薰语），去年11月在第二次调查中透露了事实。

前局长在早大的待遇是年薪约1400万日元（约合人民币80万元）。早大过去五年中，每年获得文科省约90亿日元的私立学校补贴。

监视委员会指出，除了前局长的问题外，还存在28件有违法之嫌的再就职事例。

▽原职员的途径

《国家公务员法》对“下凡”的监管力度于2009年1月得到了强化。文科省人事课原职员（67岁）从同年7月前后开始把人事课递交的离职者信息与大学等招聘信息“对接”，协调“下凡”的工作单位。此外还获悉，人事课职员在办公时间与原职员进行了联系。

该法并没有明确限制原职员的中介斡旋。省厅把离职者信息提供给原职员的做法也并不违法。不过，监视委员会认为文科省的目的是要钻法律空子，认定其“颇具嫌疑”

人事课与早大等的联络主要靠邮件进行，监视委员会从留下的邮件中揭发了违法内容。一名执政党议员推测称“这应该是人事课的干预趋于常态，使得警惕心也放松了”。其他省厅也有职员称存在原职员的协调，有可能并不只是文科省的问题。

▽让第三方参与调查

文科相松野博一让事务次官前川喜平于20日引咎辞职，23日设置了自己直辖的调查组。该调查组将调查现任职员和2009年以后再就职的原职员，到3月底之前验证是否存在违法行为。由于怀疑文科省自身展开的调查是否有效的呼声变强，松野26日在国会上表示将让律师等第三方参与调查。

全府省厅调查最快将于下周启动。不过，据内阁人事局等介绍，2009年到2016年再就职的管理层中，占七成的约7500人在离职后的3个月以内再就职。这种速度之快，令人怀疑是否在职期间就展开了求职活动，但要想严密地确认违法性或将花费时间。

民进党已经入手了约7500人的资料，准备从中找出违法事例，对政府展开追究。（完）