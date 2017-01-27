话题：从“爆买”到文化体验 中国游客需求趋于多样化

【共同社北京1月27日电】中国游客享受日本旅行的方式开始发生变化。比起在大城市“爆买”，更希望在地方体验日本文化的回头客有所增加。为应对游客的多样化需求，旅游业也在着力开发新产品。27日开始的春节长假期间的访日中国游客有可能超过去年，赴日游热潮仍在持续。

“下次想去大阪和京都体验日本独特的文化。”北京市的公司职员钱宇（38岁）1月带着妻子（36岁）和儿子（4岁）在北海道周游了12天，享受了新鲜的海鲜、温泉和滑雪。购物则只有作为礼品的巧克力。

这是钱宇第三次访日，第一次是去东京出差，第二次是参加乘游轮赴福冈的团队游。“东京去一次就够了，在福冈购物的商店也是事先定好的。”这次是个人游，期间还发生过没赶上公交车的钱宇一家被路过的汽车送到酒店的小插曲。钱宇满足地说：“日本人很有礼貌，也很亲切，我们非常感动。”

去年访日中国游客约达637万人次，创历史新高，但人均消费额较上年减少了18.4%。“爆买”已开始降温。酒店预订网站“Hotels.com好订网”的调查显示，日本在以美食及文化体验为主要目的中国游客中颇具人气，曾赴日本旅游的人有54%是像钱宇那样的“回头客”。

据北京的日本大使馆介绍，去年签发给中国人的个人旅游签证数首次超过了团队游，政府相关人士分析称：“不是目的地事先定好的团队游，想自由享受旅行乐趣的需求正在增加。”

开展访日游业务的JTB新纪元国际旅行社（北京）去年12月基于访日的中国学生等的创意开发了周游东北地区的新旅游产品。社长石毛二郎介绍称：“我认为听取对流行敏感的年轻人的意见是最好的。”

鉴于中国人的健康意识正在提高，该公司推出避开大气污染赴日参加马拉松大赛的体育游、以体检为目的的医疗游等，力争实现着眼于“爆买”结束后的旅游产品多样化。

在北京出版面向年轻人的日本旅游杂志的主编杉山显太郎预测道：“在中国出现堪比日本待客之道的餐厅及酒店之前，赴日游热潮可能会一直持续。”（完）