“鹳”6号机脱离国际空间站 将展开太空垃圾清除实验

【共同社1月27日电】向国际空间站运送物资的无人货运飞船“鹳”6号机在日本时间27日下午脱离了空间站，在进入大气层燃烧殆尽前的一周左右时间内，将开展用电线清除太空垃圾的技术实验。

太空垃圾是指人造卫星及火箭的残骸。据日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）介绍，太空垃圾以每秒约7公里的速度环绕地球，大小在10厘米以上的约有1.8万个。由于太空垃圾可能与空间站及卫星发生碰撞造成事故，研发减少太空垃圾的方法成为了课题。

“鹳”6号机从空间站脱离后，将在距空间站约20公里的低轨道运行，释放出内装700米长电线的装置。伸出的电线有电流通过，将通过电线的运动等确认是否在地球磁场影响下产生了与运行方向相反的力。电线由广岛县的渔网制造商与JAXA共同开发。

由于实际上电线穿过磁场时会自然产生电流，因此只要有电线就可能使因反向作用力减速的太空垃圾的高度降低，使其坠入大气层。JAXA计划拟根据实验结果，针对太空垃圾制造带有电线的专用小型卫星，2020年用真正的太空垃圾进行验证，2025年前后投入实际运用。

“鹳”6号机去年12月从鹿儿岛县发射升空，为滞留空间站的宇航员送去了生活物资、用日本产电池制作的空间站新型电池以及大学和企业开发的7颗超小型卫星。计划装载卸下的电池等废弃物品，于2月6日进入大气层。（完）