详讯：在日外国劳动者首超100万人

【共同社1月27日电】日本厚生劳动省27日公布的数据显示，在日本工作的外国劳动者人数去年10月底首次超过100万人，为1,083,769人，比上年增加了19.4%，为2008年起企业必须申报并开始统计以来的最高纪录。总体增长率也创下至今为止的新高，所有都道府县均同比上升。

据分析，在人口减少导致劳动力不足日益严峻的情况下，依赖外国劳动者的趋势将持续下去。但在欧美各国，舆论对外国居民增加的看法存在分歧，成为了争论焦点。围绕接纳外国劳动者，日本或也有必要开展全民性讨论。

由于人手不足，接纳拥有较高技能的人才及留学生打工者的情况在增加，此外被批评为廉价劳动力的技能实习生也大幅增加，拉动了总体增长。

从国籍来看，来自中国的最多，为344,658人，同比增长6.9%；其次是越南，为172,018人，增幅达56.4%，多为留学生打工者及技能实习生；第三为菲律宾127,518人。尼泊尔的增幅仅次于越南，为35.1%。

从在留资格（签证种类）来看，留学生为209,657人，技能实习211,108人，专门及技术职为200,994人，分别增长了25.0%、25.4%和20.1%。

从都道府县来看，位居前三依次是东京333,141人，爱知110,765人，神奈川60,148人。

政府今后也将扩大接纳外国劳动者。除已决定解除护理行业接收技能实习生的限制外，还计划在本届国会修改相关法律，利用“国家战略特区”使外国人够在农业领域劳动。（完）