详讯：东芝将大幅修改核电业务战略

【共同社1月27日电】因美国核电站建设业务最大预亏达7000亿日元（约合人民币417亿元）的东芝公司社长纲川智27日举行记者会，表示将大幅修改原为主力业务之一的核电业务战略。考虑以海外为主缩小业务范围。公司认真对待出现巨额亏损的事态，将大幅改变战略。为避免2016财年陷入资不抵债，27日召开的董事会上决定在3月31日前后拆分半导体业务。

至今从属于电力业务的核电业务将独立出来，成立直属社长的组织并加强管理。核电业务将改为以维护及报废作业等为主，力争获得稳定的收入，是否考虑与其它公司重组等决定成立分公司或将成为今后的焦点。

截至2030年度获得65座核电机组订单的目标可能也将被迫下调。为日本核电政策撑起半壁江山的东芝这一传统业务迎来了转折点。

纲川强调：“将改变在能源业务中最着力发展核电的定位。”明确表示“今后将调整海外业务”，计划严格管理成为亏损原因的美国核电子公司西屋电气（WH）。

纲川表示将特别慎重对待在海外的新订单。预计亏损的美国核电业务对东芝而言是首次核电站建设，虽不会撤出但可能会冻结新的建设订单。

东芝计划2月14日确定并公布亏损额，同时发布防止再发的措施等。

东芝为在财务造假问题后实现重组，去年6月由纲川就任社长。纲川就自身的责任与去留表示：“交给（人事咨询机构）指名委员会判断。”

此外东芝还把半导体业务主打产品“闪存”拆分成立分公司。可能出售相当于新公司19.9%的股份，力争筹措2000亿至3000亿日元资金。筹资的招标计划在2月上旬实施，3月下旬召开的临时股东总会将正式决定中标方。（完）