Close

共同网

2017年01月27日 23時11分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：东芝将大幅修改核电业务战略

2017年01月27日

　　【共同社1月27日电】因美国核电站建设业务最大预亏达7000亿日元（约合人民币417亿元）的东芝公司社长纲川智27日举行记者会，表示将大幅修改原为主力业务之一的核电业务战略。考虑以海外为主缩小业务范围。公司认真对待出现巨额亏损的事态，将大幅改变战略。为避免2016财年陷入资不抵债，27日召开的董事会上决定在3月31日前后拆分半导体业务。

　　至今从属于电力业务的核电业务将独立出来，成立直属社长的组织并加强管理。核电业务将改为以维护及报废作业等为主，力争获得稳定的收入，是否考虑与其它公司重组等决定成立分公司或将成为今后的焦点。

　　截至2030年度获得65座核电机组订单的目标可能也将被迫下调。为日本核电政策撑起半壁江山的东芝这一传统业务迎来了转折点。

　　纲川强调：“将改变在能源业务中最着力发展核电的定位。”明确表示“今后将调整海外业务”，计划严格管理成为亏损原因的美国核电子公司西屋电气（WH）。

　　纲川表示将特别慎重对待在海外的新订单。预计亏损的美国核电业务对东芝而言是首次核电站建设，虽不会撤出但可能会冻结新的建设订单。

　　东芝计划2月14日确定并公布亏损额，同时发布防止再发的措施等。

　　东芝为在财务造假问题后实现重组，去年6月由纲川就任社长。纲川就自身的责任与去留表示：“交给（人事咨询机构）指名委员会判断。”

　　此外东芝还把半导体业务主打产品“闪存”拆分成立分公司。可能出售相当于新公司19.9%的股份，力争筹措2000亿至3000亿日元资金。筹资的招标计划在2月上旬实施，3月下旬召开的临时股东总会将正式决定中标方。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月20日详讯2：日战机全年紧急升空或超千次 七成应对中国
  2. 2017年01月20日春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加
  3. 2017年01月21日深度解读：安倍准备迎接“特朗普时代”
  4. 2017年01月20日赴日签证迎来发放高峰 “爆买”降温地方城市受青睐
  5. 2017年01月21日聚焦：美国贸易战略大转变 特朗普称严厉对待不公平贸易

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网