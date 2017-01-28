特朗普或提出缔结新贸易协定 安倍称不会单方面让步

【共同社华盛顿1月27日电】美国总统特朗普预计将向日本首相安倍晋三提出缔结新的日美双边贸易协定的要求，取代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。有意在正协调于2月举行的日美首脑会谈中讨论相关事宜。特朗普展现出强硬姿态，比如对于造成美国贸易逆差扩大的以增加本国出口为目的的引导货币贬值表达了阻止的决心等。安倍表示不会单方面让步，即便就启动谈判达成共识，磋商也势必面临困难。

路透社26日报道了特朗普围绕日美贸易协定的对日要求预测。两国政府27日启动了把双边贸易协定谈判纳入视野的全面准备。由于取代TPP的该谈判将成为首脑会谈的主要议题，将加紧构建体制。若两位首脑就启动谈判达成共识，除了汽车和农业外，汇率问题也会成为焦点，可预见对日本而言将迎来严峻的谈判。

安倍27日在众院预算委员会会议上强调称，若启动双边谈判，“不会发生我国单方面让步以致一无所获的情况。一开始就显得懦弱是不行的”。

特朗普指出美国从日本进口大量汽车，但美国汽车在日本却销势不佳“不公平”。26日的演说中，他就双边贸易协定称“将写入极为严格的防止操纵汇率规定”。据分析，特朗普在对日谈判中可能将要求增加从美国出口汽车以及禁止引导日元贬值。在农产品方面，很可能会要求日本对作为5项敏感品目之一的牛肉关税进行撤销或进一步下调。

美国贸易战略由对华强硬派、被任命为新成立的国际贸易委员会（NTC）主席的纳瓦罗等人负责。特朗普27日将在白宫出席贸易相关会议。今后将把对日谈判也纳入考虑范围，加快制定贸易战略。

安倍政府正摸索设置全盘统辖贸易事务的新组织，探讨让首相亲信、经济产业相世耕弘成担任第一把手，由官邸主导。（完）