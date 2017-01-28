日本关西打响“春节商战” 以夜间演出等吸引游客 图为面向外国游客的夜间演出“REVUE JAPAN”。1月27日下午摄于大阪市阿倍野区。（共同社）

【共同社1月27日电】中国从27日开始春节长假，日本关西企业的“春节商战”由此拉开了帷幕。通过宣传可在夜间观赏的表演及提高购物便利度等措施，想方设法吸引外国游客。

JTB西日本关注到“关西没有晚饭后可以娱乐的地方”这一外国游客的声音，与OSK日本歌剧团（大阪市）合作推出表演，从1月30日至2月4日每晚7点在“阿倍野HARUKAS”（该市阿倍野区）的剧场开演。

演出名为“REVUE JAPAN”，内容为日本舞蹈及武打表演，附有中文解说，让游客能够接触日本文化。

27日面向相关人士的演出中，武士和艺妓的表演让观众十分着迷，还有演员用中文与观众互动的场面。

JTB西日本的负责人充满干劲地说：“力争作为夜间娱乐让外国游客广泛接受，并成为常设演出。”

南海电气铁道公司将从1月30日至2月1日在难波站检票口前设立行李寄存处及能应对英语和中文的问询处，让利用关西机场的游客能在周围的商业设施轻松购物。

阪急百货店梅田总店及大丸梅田店较平时增加了免税柜台的工作人员，以应对游客的增加。（完）