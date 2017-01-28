详讯2：APA酒店向亚冬会组委会表示会撤走书籍

【共同社1月27日电】27日从对2月亚洲冬季运动会组委会的采访中获悉，赛事主办方亚奥理事会（OCA）此前要求组委会不要安排中国运动员入住放置否认南京大屠杀书籍的APA酒店。组委会就各国运动员代表团的入住地与OCA持续展开了磋商。

此外还得知，APA酒店已向组委会方面表示，有意从客房内撤走包括该书籍在内的所有“信息资料”。组委会面对采访透露了上述消息。

组委会26日向APA酒店等亚运村所有酒店的代理店发送了邮件，内容为“希望再度确认是否为参赛选手们安排了能舒适度过的环境”。据悉，此后APA酒店传递了撤走信息资料的意向。

关于在札幌市等地举办的亚冬会，计划让运动员代表团与赛事干部等入住共计11家酒店。入住位于札幌市南区的APA酒店的运动员最多。组委会曾向APA酒店方面要求“遵循体育理念展开应对，避免发生偏见和歧视问题”。

运营APA酒店的APA集团在主页上介绍称：“我们收到的是包下整个酒店的预约，与一系列报道没有关系，认为有必要满足使用者提出的要求。”对于27日的采访，APA方面称“主页内容以外的事无法回答”。（完）