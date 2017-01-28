罗马教廷高层即将访日 向媒体谈及废核愿望

【共同社梵蒂冈1月27日电】罗马教廷的梵蒂冈与各国关系部门秘书长（相当于外长）加拉格尔即将访日，他26日在梵蒂冈接受了共同社等日本媒体的采访。关于广岛和长崎被投掷原子弹一事，他称“这是人类悲剧的象征，我们必须从这一历史中去学习，不让惨剧重演”，表达了与唯一核爆国日本携手实现废核与构建和平的想法。

加拉格尔将于28日抵达日本，停留至2月3日。他将首次访问广岛市，计划前往核爆圆顶屋等，强调“广岛和长崎的人们在原子弹被投掷后遭受了长达数十年的痛苦，所有人都应该对和平抱有责任”。

他此行没有访问东日本大地震灾区的计划，不过指出“6年前发生之事令世界震惊，痛苦现在仍在持续”。他就福岛核事故表示，“这成为了必须去深思使用何种能源，如何防备危险的讯息。”

关于罗马教皇方济各今后是否会造访日本灾区，加拉格尔包括被认为正在探讨中的访日时期在内避而不答。

关于奉行“美国第一”主义的美国总统特朗普，他提醒称“必须进行有建设性的批评，自身也要接受批评。打开对话的窗口是梵蒂冈追求的方针”。他表示“美国是通过移民构筑起来的国家，移民带来了庞大的财富和力量”，强调移民和难民问题“应该在全球摸索共同的解决办法”。

加拉格尔计划与日本外相岸田文雄举行会谈，两人上次会谈是在去年3月。今年是梵蒂冈与日本建交75周年，他期待地表示“希望让双方的关系更加繁荣”。（完）