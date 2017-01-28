独家：东电预计柏崎刈羽核电站安全对策费将增至1.4倍

【共同社1月28日电】27日从相关人士处获悉，东京电力公司力争重启的柏崎刈羽核电站（位于新潟县）安全对策费用预计达到约6800亿日元（约合人民币410亿元）。这是此前东电估算的约4700亿日元的1.4倍。

东电以除了应对核电站新安全标准外，还采取了自主措施为由，有意就重启6、7号机组获得当地和规制部门的理解。不过，新潟县知事米山隆一不改对于重启的谨慎姿态，原子能规制委员会的审查也将有部分重新实施，重启之路仍然很遥远。费用也有可能进一步增加。

据东电透露，在规制委员会审查的推进过程中，获知了火灾对策和龙卷风对策等所必要的设备，以及在事故发生时控制放射性物质扩散的带过滤器的排气设备中新增了很难通过以往设备去除的放射性碘的过滤器，因此费用增加。

东电在2013年7月新安全标准实施后，估算了为重启6、7号机组的安全对策费用总计约为4700亿日元。

有关柏崎刈羽核电站，去年发现地震造成的地盘液态化有可能导致已设置完毕的防潮堤受损。东电为了不受液态化的影响，变更事故时应对基地“紧急时对策所”的场所，增额部分之中也包括这种对策费用。

东电预测，若上述2座机组重启，具有一年最多可创造超过2000亿日元收益的效果。（完）