分析：日本或接受美国贸易协定以免日美同盟“空洞化”

【共同社1月28日电】日本首相安倍晋三倾向于若美国总统特朗普提出为缔结新的双边贸易协定展开谈判的要求则不得不接受这一想法，背后存在“若拒绝而引起两国摩擦，可能招致同盟空洞化”的担心。提出“美国第一主义”、退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的特朗普一定会在以2月10日为中心展开协调的日美首脑会谈上强硬地提出严峻的要求。

安倍27日在众院预算委员会会议上，考虑到有观测意见认为或将被迫作出大幅让步称“协定若无法带来双赢则不会作出最后决定”，暗示了将以把国家利益放在首位的态度进行磋商的想法。安倍26日在众院预算委员会会议上，就日本同意谈判的可能性表示“自由贸易协定（FTA）、经济伙伴关系协定（EPA）也不是完全行不通”。

对于一直以来把TPP定位为经济增长战略支柱的安倍来说，“难以容忍”（官邸消息人士）使TPP无法生效的特朗普的言行，这被认为是其真实想法。但尽管如此仍然考虑特朗普立场的根本原因在于，若让美国首脑不满则日美同盟的威慑力可能减弱这一安全保障观念。

日本政府内部认为若美国不提供充分的威慑力，日本则将受制于崛起的中国这一警惕感根深蒂固。此外还有对朝鲜开发核武器的不安。不可否认，这种局势认识对于围绕贸易谈判的安倍姿态蒙上了一层阴影。

若启动不仅限于FTA与EPA的双边谈判，预计美国将要求扩大美国对日出口汽车及开放日本的农产品市场，或要求日本设定前所未有的水平。安倍受到国内压力的可能性也很高。外务省官员认为“这种严峻的局面或将持续”。（完）