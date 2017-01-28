日本消费者厅首次对三菱汽车开出4.85亿日元罚单

【共同社1月28日电】针对三菱汽车燃效数据违规问题，日本消费者厅27日以在产品目录等处标示优于实际燃效的数据、违反《赠品标识法》为由，勒令三菱汽车缴纳约4.85亿日元（约合人民币2900万元）罚款。这是自去年4月制度建立以来首次基于该法实施罚款。

消费者厅同时还发出了要求三菱汽车和接受代工车辆的日产汽车防止此类事件再发等措施命令。这是对一系列燃效数据违规问题首次实施行政处分。

采取措施的对象为三菱汽车的“eK WAGON”等4款微型车和“帕杰罗”、“MIRAGE”等5款汽车、日产的“DAYZ”等2款微型车。据悉，商品目录和网页上将实际为每升汽油可行驶26.1公里的数值标为30.4公里等，燃效数值最大虚增了约16%。

消费者厅重视三菱汽车篡改燃效数据等问题。对日产给出处分的理由是，通过自己公司的测试掌握了目录与实际数据不符的情况，但并未迅速改正。

罚款金额由5款汽车去年4月至8月30日为止的销售额约162亿日元乘以3%算出。罚款制度规定，企业若主动向消费者退款将予以减免。三菱汽车已开始向购买存在燃效作弊问题车辆的车主支付每辆车3万至10万日元的补偿款项，但由于未向消费者厅上报对5款汽车车主退款的计划、把已出售车辆的车主排除在外使得还款对象并非所有购买者，因而被勒令缴纳罚款。缴纳期限为今年8月28日。

微型车方面，三菱汽车和日产将按计划向车主退款，分别持续至4月7日和4月25日。消费者厅将根据退款情况，就减免罚款等作出判断。

三菱汽车在受到处分后发表评论称“将认真接受措施命令，对于缴纳罚款命令也将在详查内容的基础上妥善应对。”日产方面表示：“对于从结果而言误标了燃效数据实在感到遗憾。将就命令的应对与消费者厅展开磋商。”（完）