日本鹿儿岛县实施川内核电站事故防灾演练 1月28日，日本鹿儿岛县及周边地方政府实施防灾演练，设想九州电力公司川内核电站发生重大事故。图为躲避至建筑物内的居民。当天上午摄于该县萨摩川内市。（共同社）

【共同社1月28日电】日本鹿儿岛县及周边地方政府28日实施防灾演练，设想九州电力公司川内核电站（位于该县萨摩川内市）发生重大事故。这是主张去核电化的县知事三反园训上任以来，首次实施设想发生核事故的防灾演练。

演练旨在让相关人士共享疏散流程，比如帮助居住在山区的老人等疏散和如何将房屋因地震等倒塌的灾民转移至其他安全建筑物内等。

当天早晨8点半左右在距离川内核电站约1公里处的萨摩川内市某福利设施，实施了设施职员等照顾入住设施的坐轮椅的老人乘坐九电福利车辆疏散的演练。县政府大楼内设置了灾害对策总部，三反园从县官员和九电负责人处听取了情况报告。

体验了躲避至建筑物内的演练的萨摩川内市民生委员香山由美子（69岁）吐露复杂的心情称：“由于也有很多老人无法靠自己疏散，希望地区居民间建立互帮互助的关系。不过，如果地震和核事故一起发生的话，可能会想着光是自己和家人也要尽快逃离吧。”

除九电和自卫队这些相关机构参加演练外，为验证核电站安全性而于2016年12月设立的专家委员会成员也进行了考察。三反园表示，如果此次演练中发现课题，有意修改疏散计划。

川内1、2号机组于2014年9月成为全国首个被认定符合新安全标准的核电站，从2015年8月起陆续重启。（完）