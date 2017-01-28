详讯2：日美首脑28日深夜将举行电话会谈

【共同社1月28日电】日本首相安倍晋三将于28日深夜与美国总统特朗普举行电话会谈。此次电话会谈将是特朗普就任总统后与安倍进行的首次对话。日美两国政府正就2月10日左右在华盛顿举行首次直接会谈展开协调，预计电话会谈中将对日程安排进行最后确认。安倍有意对特朗普就任表示祝贺，并就坚持牢固的同盟关系达成一致。特朗普也有可能提出进行双边贸易谈判的要求。

特朗普已经签署了退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的总统令。安倍有意继续向其呼吁TPP的意义以谋求理解，但认为使其回心转意十分困难，为开展双边谈判留出回旋的余地。但安倍表示不会单方面让步，也可预见2月举行的首脑会谈将出现激烈辩论。

有关安全保障领域，日方将与2月上旬访日的美国国防部长马蒂斯确认日美同盟的重要性。考虑到朝鲜的核开发与中国的海洋活动，安倍有意在日美首脑间确认坚固的日美同盟。此外，鉴于特朗普在选战中提及增加日方所负担的美军驻留经费问题，安倍也有可能会向其传递有关防卫费增加和自卫队任务扩大等积极想法。

安倍去年11月在特朗普当选总统后不久于纽约与其举行了会谈，并就尽早再次举行会谈达成了一致。双方进行了日程协调工作。

亚洲各国首脑中，印度总理莫迪本月24日与特朗普举行了电话会谈。（完）