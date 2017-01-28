福岛核事故疏散指示解除区域居民返乡率仅为13%

【共同社1月28日电】28日采访日本各地方政府获悉，福岛核事故的疏散指示在2014年4月后已被解除的福岛县田村市、川内村、楢叶町、葛尾村、南相马市这5个市町村中，整个解除区域的居民返乡率仅为约13%。

据分析，这可能是由于在生活基础设施齐全的疏散地定居的情况增多以及父母担心核辐射影响孩子健康，导致返乡难有进展。今春将有另外4个町村解除疏散指示，实际将有多少居民返乡仍是个未知数。

5个市町村的疏散指示在2014年4月至2016年7月间陆续解除。住民票地址登记为上述5个市町村疏散指示解除区域的共计19,460人中，截至去年底及今年1月，实际返乡的人数为2561人，占13.1%。

存在解除时期越早返乡率也越高的倾向。从不同市町村来看，最早于2014年4月解除的田村市都路地区的316人中有228人返乡，达到72.1%。在2014年10月和2016年6月分阶段解除指示的川内村，311人中有64人返乡，占20.5%。

曾作为反应堆报废作业基地使用的“J-Village”所在的楢叶町于2015年9月解除指示，7282人中有767人返乡。2016年6月部分解除指示的葛尾村，1333人中有107人返乡。

时间最晚的于2016年7月部分解除指示的南相马市，10218人中有1395人在半年内返乡，占13.6%，返乡动向较为顺利。这估计是由于原来的城镇规模较大，因而周边生活基础设施齐全等。

福岛县内有包括辐射量较强的“返家困难区域”在内的8个市町村仍处于疏散指示中。饭馆村及川俣町的部分地区将于今年3月31日解除指示。政府与地方政府正就3月31日解除浪江町部分地区、4月1日解除富冈町部分地区的疏散指示进行协调。（完）