聚焦：日美防卫部门正加大对民间技术的参与

【共同社1月28日电】日美防卫部门正在加大对日本民间技术与研发的参与程度。美国防部出于用于美军装备的考虑而开展积极调查，日本防卫省也打算向大学和企业研究提供巨额资金。随着安全保障在两国得到进一步重视，与民间技术缩短距离的动向或将加快步伐。

▽接触

去年11月至12月，美国防部相关人士连日到访位于东京霞关的经济产业省。通过经产省斡旋与日企相关人士会面，就能否将企业所拥有的技术用于美军装备进行了对话。其中还包括美军积极有意转用于武器的自动控制技术。美国防部相关人士在接受采访时称，目的在于“将能提高美军能力的技术实用化”。

美国从冷战时期与苏联持续对立的上世纪八十年代起开始关注日本的民间技术。因经产省认为安保方面的日美合作“也能成为商机”而向企业寻求出席，使得此次美方与日企的接触得以实现。

美方的目的在于“削减经费”（国防部人士语）。如果能采用美国以外的高端技术，将能够削减研发经费。如果采用日本的技术，将来通过共享装备还能提高与日本的合作。

▽110亿日元

日本防卫省也在着力发掘或能用于自卫队装备的民间技术。于2015年度设立向大学和企业的技术研究提供资金援助的制度。起初3亿日元（约合人民币1800万元）的资金规模也将在2017年度增至110亿日元。

美军从2000年以后向日本的大学等研究人员提供了至少超过2亿日元研究经费的消息已经曝光。

向研究人员提供资金的目的在于，调查能强化武器的最新技术并与有才干的研究人员建立关系。防卫省也有使从国内购买利用民间企业高端技术、可用于侦察行动的超小型无人机等成为可能的意图。

▽忧虑

对于防卫省的姿态，研究人员采取了不同的应对。战后声明“不从事军事目的的研究”的日本学术会议中出现拒绝防卫省资金援助的声音，但同时也有意见公然予以容许。

其背后存在着大学发放的研究经费减少导致研究人员捉襟见肘的现状。大学研究人员还表示：“对于安全保障的想法也趋于多样化。完全拒绝美军和防卫省的资金已经落后于时代了。”

日美正在安保领域加强合作关系。有专家指出：“日本被认为有很多能够用于军事的民间技术。与企业和大学深化关系的动向应该会进一步增强。”

一名对军事研究持批评意见的研究人员不安地表示：“有可能进入被强制的时代。”（完）