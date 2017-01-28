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2017年01月28日 23時27分

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东芝拟停接核电站建设订单 将重心转至维护保养

2017年01月28日

　　【共同社1月28日电】28日获悉，因美国核电站建设业务最大预亏7000亿日元（约合人民币420亿元）的东芝公司基本决定，将停止接受新的核电站建设订单。东芝将实际上撤出核电业务中的建设业务，将重心转移至核反应堆交付、维护保养及报废方面。东芝公司通过收购美国企业涉足了核电站建设业务，但因核电站建设相关知识欠缺，因而判断其风险较高。

　　东芝公司于2015年底通过美国核电子公司西屋电气（WH）收购了进行核电站建设的美国芝加哥桥梁与钢铁公司/石伟公司(CB&I/Stone and Webster)。但由于“没有技术要领，无法控制”（相关人士语），陷入了出现巨额亏损的事态。

　　福岛核事故发生后，各国有关核电站的安全标准变得更为严格。因此核电站建设无法按原定计划进行，建设费用呈膨胀趋势，这也是其放弃该业务的原因之一。

　　现在正在建设的只有预计将出现损失的美国的4座核电机组。公司方针是对该核电站负责直至2020年建成，但不再接受新订单。

　　东芝作为制造商，对于有关核反应堆交付的新项目也将继续展开。不过，由于全球范围内对核电站建设的限制被加强，东芝力争在维护保养及报废业务中谋求稳定收益。（完）

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