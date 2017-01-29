详讯：特朗普与安倍通电话要求创造就业

【共同社1月29日电】日本首相安倍晋三28日深夜与美国总统特朗普举行电话会谈，双方就当地时间2月10日在美国华盛顿举行会晤达成一致。特朗普在电话中表示“重视与日本的关系”“希望（在美国）创造就业”，对此安倍介绍了汽车产业等日本企业对美国做出的贡献。日本官房副长官萩生田光一及美国白宫分别公布了这一消息。

电话会谈约持续了42分钟，此次电话会谈是特朗普就任总统后与安倍进行的首次对话。两国首脑还确认了日美同盟的重要性。安倍在电话会谈结束后在官邸就下月的首脑会谈向记者表示：“希望在经济和安全保障整体上进行有意义的、坦率的沟通。”

特朗普重申“美国对于日本的安全保障负有不可动摇的责任。”并表示“日美同盟至关重要，日本是美国极为重要的伙伴。”此外还就美国国防部长马蒂斯将于2月上旬访日一事强调：“将围绕巩固新的日美关系进行磋商。”

电话会谈中没有涉及到跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、自由贸易协定（FTA）以及美军驻留经费等内容，但就强化双边贸易投资关系达成了一致。此外还一致决定合作应对朝鲜威胁。

特朗普已经签署了退出TPP的总统令。安倍有意今后继续向其呼吁TPP的意义以谋求理解，但认为使其回心转意十分困难，且似乎认为若美国提出双边谈判的要求则不得不接受。安倍也表示不会单方面让步，可预见2月举行的首脑会谈将出现激烈辩论。

安倍考虑到朝鲜的核开发与中国的海洋活动，有意提出坚固的日美同盟。此外，鉴于特朗普在选战中提及增加日方所负担的美军驻留经费问题，安倍也有可能会向其传递有关防卫费增加和自卫队任务扩大等积极想法。

在华盛顿的会谈将在白宫举行，日本副首相兼财务相麻生太郎、外相岸田文雄等或将陪同访问。安倍去年11月在特朗普当选总统后不久于纽约与其举行了会谈，并就尽早再次举行会谈达成了一致。双方进行了日程协调工作。

亚洲各国首脑中，印度总理莫迪本月24日与特朗普举行了电话会谈。（完）