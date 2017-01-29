分析：安倍拟重点谈贸易问题并确认日美大原则

【共同社1月29日电】日本首相安倍晋三有意在2月10日与美国总统特朗普在华盛顿举行的会谈中确认自由贸易及日美同盟的重要性等大原则。1月28日深夜举行的电话会谈被定位为前期准备。但安倍认为特朗普将会提出缔结新的双边贸易协定以取代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的要求，将把重心放在贸易问题上进行应对。

特朗普在就任总统后依旧奉行“美国第一主义”，没有改变优先考虑美国的经济及就业的姿态。在首次进行直接对话的2月首脑会谈中，其有可能强硬地要求扩大美国的汽车及农产品出口。安倍政府干部预测称：“会谈将不仅是打个照面，或将成为务实的会谈。”

有意见指出在自由贸易协定（FTA）、经济伙伴关系协定（EPA）等综合性框架中，要警惕拥有竞争力的美国主导农产品等领域的磋商，日本政府人士称“可能会迫使（日本）做出让步”。为此，仅限于汽车等个别领域的磋商也将成为选项之一。

安倍首先将听取特朗普方面对于对日贸易逆差的见解以及汽车贸易的应有方式等看法。日方将向其说明美国向日本出口汽车也是零关税等，并慎重关注美方的反应。

另一方面，在安全保障领域，认为特朗普政府上台后“美军与自卫队的关系没有改变”（自卫队干部语）。将于2月3日至4日访日的美国国防部长马蒂斯被认为是“走现实路线且拥有能与白宫进行沟通的话语权”（日美外交消息人士语）。为使视日美同盟为支柱的“安倍外交”不动摇，安倍及防卫相稻田朋美能否与马蒂斯构筑信赖关系也是关注的焦点。（完）