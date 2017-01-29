侧记:在日留学生打工者及技能实习生人数大幅增加

【共同社1月29日电】日本厚生劳动省近日公布的数据显示，在日本工作的外国劳动者人数首次超过100万人，在2016年10月底为1,083,769人。主要推动因素是留学生打工者及学习日本技术的“技能实习生”人数的大幅增加。据分析，留学生作为打工者在人手不足的行业工作或应对访日外国游客，技能实习生支撑着农业及渔业领域。

截至2016年10月底，留学生打工者为209,657人，比上年增加了41,997人，增幅为25.0%。东京都的留学生打工人数明显多于其他地区，达到103,325人，增加了19,237人。其次是大阪府有16,578人，增加了4900人。增加人数中的57.4%集中于东京及大阪。

留学生除学业之外，作为特例允许其每周可最多工作28小时。留学生多在便利店等批发零售业及住宿餐饮服务业等打工赚取生活费。

从都道府县来看，留学生占外国劳动者比例较高的依次是福冈县42.7%，冲绳县34.9%，佐贺县34.5%，宫城县31.1%。

技能实习生为211,108人，增加了42,812人，增幅为25.4%。从都道府县来看，实习生占外国劳动者比例较高的是爱媛县66.5%，宫崎县65.5%，德岛县64.4%，青森县62.5%。

技能实习生人数增多的背景之一是政府扩大了接收事实上从事单纯劳动的实习生等。但技能实习制度的本来目的是通过技术转移为国际社会做贡献。原则与实际相差甚远，可以说已经到了应该从正面讨论该制度的时机。（完）