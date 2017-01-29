日本政府为推动日俄领土谈判更换负责人 日本外务省外务审议官秋叶刚男将出任对俄谈判一把手。（共同社）

【共同社1月29日电】日本政府近日对外务省负责与俄罗斯之间包括缔结和平条约等在内的谈判的主要官员进行了调整。负责日俄关系的日本政府代表原田亲仁将于近期卸任，改由外务审议官秋叶刚男出任谈判一把手。为实现北方四岛“共同经济活动”的首次磋商即将于2月1日在莫斯科展开，秋叶马上将担负重任。日本外务省1月中旬还更换了欧洲局局长与俄罗斯课课长，估计想借此重新展开谈判以推动领土问题取得进展。

原田曾担任欧洲局局长与驻俄大使，是对俄外交的专家，还担任过驻华大使馆公使。他从2016年1月开始作为政府代表多次与俄方进行了领土谈判，但8月以来磋商停滞，12月的日俄首脑会谈也没有出现具体进展。

有消息指出，原田的立场是注重确认北方四岛归属于日本，与首相安倍晋三优先对俄经济合作的方针有所偏离，政府相关人士称其“可谓最终背上了谈判缺少成果的责任”。

秋叶经常出入首相官邸，上述政府人士认为其“深得安倍信任”。由于他精通国际法，因此在政府内被认为适合负责共同经济活动法律框架的谈判。

欧洲局局长林肇由担任过国际法课课长、经济局审议官等职务的正木靖接任。俄罗斯课课长德田修一的接任者则为曾担任条约课课长的毛利忠敦。（完）