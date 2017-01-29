详讯：美防长将重申尖阁诸岛属安保条约适用对象

【共同社华盛顿、东京1月29日电】据多名日美政府消息人士29日透露，将于2月访日的美国国防部长马蒂斯将在与日本防卫相稻田朋美举行的首次会谈中重申尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象。此举旨在展示坚固的同盟关系，制衡加强海洋活动的中国。在日本首相安倍晋三与美国总统特朗普2月10日在华盛顿举行会谈之前，双方将在安保领域构筑信赖关系。

日美两国首脑1月28日深夜举行的电话会谈中，就日美同盟关系的重要性达成了一致。特朗普就马蒂斯访日表示“派出最信任的阁僚”，马蒂斯将与稻田之间再次确认紧密合作。马蒂斯在美国参议院军事委员会的听证会中表示将要求同盟国“在军事方面承受相应负担”，可能将寻求扩大日本自卫队的任务范围。

日美防长会谈原定于2月3日举行，但因日本国会日程影响，预计将推迟至4日举行。在此之前，马蒂斯或将于3日与安倍进行会谈。

2月10日举行的日美首脑会谈中，亚太地区的安全局势无疑也将成为主题。围绕南海问题，特朗普政府将基本继承奥巴马前政府的见解。除了在应对中国方面保持协调以外，还将商定提高导弹防御能力来应对持续进行核及导弹开发的朝鲜。

然而围绕特朗普要求日方负担更多美军驻留经费一事，日本担心“是否会与经济问题牵扯到一起”。特朗普就如何应对尖阁诸岛问题曾于去年3月总统大选期间回避称：“我不想说怎么办。”

被特朗普选为国务卿的原石油巨头掌门人蒂勒森在参议院的提名确认听证会中承诺，若中国进攻尖阁诸岛，“将基于承诺对日防卫的协定进行应对”。（完）