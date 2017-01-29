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详讯2：日本逾八成民众对特朗普“美国第一”感到担忧

2017年01月29日

　　【共同社1月29日电】共同社28、29两日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，随着奉行“美国第一主义”的美国总统特朗普上台，回答对其导致国际形势走向不稳定“感到担忧”的人达到83.8%。回答“不感到担忧”的为13.1%。此外认为日美关系将“恶化”的达54.6%，认为“不变”的为34.4%，认为将“变好”的为4.5%。特朗普当选总统的去年11月进行调查时认为将“恶化”的人还只有37.0%。

　　特朗普可能在2月举行的日美首脑会谈上要求展开日美双边贸易谈判。对此，52.6%的受访者认为“可以进行”，而认为“没有必要进行”的人占36.4%。

　　安倍内阁支持率为59.6%，较去年12月进行的上次调查上升了4.8个百分点。不支持率为27.2%。

　　关于围绕天皇退位的法律完善问题，支持日本政府讨论的“仅适用于当今一代天皇的特别法”的人占26.9%，而支持修改《皇室典范》使退位制度永久化的人占63.3%。在这一问题上，认为法律完善后政府和国会就“女性和女系天皇”以及创设女性皇族结婚后仍然留在皇室的“女性宫家”进行讨论为好的人达73.8%，认为“没有必要”的仅为21.1%。

　　关于修改法律新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”一事，赞成者占42.6%，反对者占40.7%。对安倍晋三首相领导下修改宪法的赞成者为43.7%，反对者为45.0%，两项数据均不相上下。

　　关于文部科学省的有组织“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题，认为安倍政府有责任的人占48.3%，认为没有责任的人占43.9%。

　　从政党支持率来看，支持自民党的为42.5%，比上次调查时上升1.3个百分点。支持民进党的为7.3%，下降2.3个百分点。公明党为3.6%、共产党为4.2%、日本维新会为4.2%、社民党1.3%、守护日本之魂党0.5%、自由党0.1%。回答“没有支持政党”的无党派受访者占35.0%。（完）

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