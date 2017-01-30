鹿儿岛西之表市将重新进行市长选举

【共同社1月30日电】日本鹿儿岛县西之表市市长选举29日投计票，但6名首次参选的无党派候选人均未获得有效投票总数的四分之一这一法定最少得票数，因此决定基于《公职选举法》重新选举。据总务省介绍，基于该规定而重新实施地方政府领导人选举的情况很少见，近年来的例子有2003年的札幌市和2007年的宫城县加美町。

中央政府正在研究把美军航母舰载机陆上模拟起降训练（FCLP）转移至西之表市的无人岛马毛岛，是否予以接纳是此次市长选举的主要争论点。随着反对接纳的现任市长离任，同意接纳的2人和反对接纳的4人报名参选。

29日当天的选民人数有13303人，投票率为77.26%，有效投票总数为10172票。反对接纳FCLP的原报社记者八板俊辅（63岁）得票居首，获得2428票，距离相当于四分之一的2543票还差115票。

《公选法》就重新进行市长选举规定，需在为期2周的选举结果异议提出期过后的50天以内实施。如果没有提出异议，就将在4月4日前实施。除此次的6人以外，其他人也可报名参选。

此次的其他候选人均为前市议会议员，得票情况分别是：小仓伸一（64岁）2333票、滨上幸十（66岁）2236票、榎元一已（63岁）1940票、濑下满义（65岁）675票、丸田健次（58岁）560票。

关于FCLP，滨上和丸田认为中央政府就美军整编提供的转移支付金能有效激发地区活力，持赞成立场；而八板、小仓、榎元、濑下则指出发生事故的危险和噪音影响等，表示反对。（完）