日本“正义黑客”大赛韩国团队夺冠

【共同社1月30日电】日本国内规模最大的黑客大赛“SECCON 2016”的决赛28、29两日在东京电机大学举行，参赛者就有助于应对网络攻击的技术展开较量。包括日本在内，来自全球9个国家的24个团队展开了共计12个小时的激烈竞争。最终韩国的“CyKor”获得冠军，第二名也来自韩国，第三名为中国团队。日本团队的最好成绩是第五名。

世界各地都在积极举办该类黑客大赛。大赛作为培养高水平安全技术人才的平台受到关注，SECCON决赛汇集了海外大赛中有突出表现的各国高手。在高水准的对决中，日本整体陷入苦战。

竞赛内容是4人为一个团队，攻占由主办方准备的6台服务器。首先攻占服务器的团队还要避免被其他团队夺走而进行防御战。最终给攻守两方打分，以综合得分论高下。

日本学生团队中排名第一（整体排名13）的“dodododo”获得了文部科学大臣奖。团队组长、筑波大学大三学生前田优人（21岁）惋惜地说：“原本希望能获得更好的名次。”

举办至第五届的“SECCON”由NPO法人“日本网络安全协会”主办。全国4大赛区的预赛及网络预赛吸引了全球99个国家的4956人参加，规模创历史新高。（完）