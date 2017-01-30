焦点：日本警惕特朗普异次元外交手法 安倍拟灵活应对

安倍与特朗普举行电话会谈 1月28日深夜，日本首相安倍晋三在首相官邸与美国总统特朗普举行电话会谈后回答记者提问。（共同社）

【共同社1月30日电】日本安倍政府正对向他国提出单方面要求的美国总统特朗普的“异次元手法”（政府消息人士语）提高警惕。这是因为特朗普在28日与首相安倍晋三的电话会谈中立即要求日本为增加美国国内就业作出贡献，已经出现此类迹象。安倍打算在2月于美国华盛顿举行的直接会谈中避免正面冲突，采取摸索妥协点的“灵活战术”（政府高官语）以寻找出路，但难以预测是否能与特朗普的手法相抗衡。

▽不安情绪

“虽不排除双边磋商，但基本上是多边。希望基于在广泛领域开展磋商的立场冷静应对。”自民党政务调查会长茂木敏充在29日的NHK电视节目中强调了冷静应对的必要性。安倍28日深夜结束与特朗普的电话会谈后，就2月的首脑会谈向记者表示：“希望在经济和安全保障整体上坦率且有意义地交换意见。”

特朗普以总统令断然葬送了安倍一直以来视作经济增长战略支柱的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），并展示出将要求包括日本在内的相关国家缔结新双边贸易协定的姿态。安倍的发言中流露出对特朗普政府的不安情绪。

面对陆续将建设墨西哥“边境墙”并要求对方负担费用、禁止伊斯兰教国家的普通国民入境等“荒诞无稽的竞选承诺”（外交消息人士语）付诸实施的特朗普，认为其“成为总统后会改走现实路线”（日本政府高官语）的乐观论已经消散。

▽主要着眼点

贸易问题的焦点在于多次被特朗普批评封闭的汽车领域和日本进行关税保护的农业畜牧业。一旦特朗普政府方面在上述领域提出较高要求，必将招致日本国内反对。正因为曾在TPP谈判时为说服农业团体煞费苦心，首相官邸方面认为“无法做出超过TPP的让步”（相关人士语）的担忧情绪更加强烈。

共同社28、29两日实施的全国电话舆论调查也显示，对于特朗普政府上台后国际局势趋于不稳、良好的日美关系将会恶化的担忧正在蔓延。

安倍似乎打算在2月的首脑会谈中顾及特朗普的面子而接受双边贸易谈判的要求，但也将谋求其理解构建多边自由贸易机制，才是与特朗普政权在贸易政策上敌视的中国进行对抗的最有利策略。

安倍将把最主要的着眼点放在解释包括汽车行业在内的日企在美国创造了约80万个就业岗位，“使其认识到，不仅在安保方面，日本在经济领域也是美国不可或缺的合作伙伴”（政府消息人士语）。

不过，对国内外批评视若无睹的特朗普的做法难以预测。如果被提出高于TPP的要求，或会影响日本政府的政权运营。安倍必将面临艰难的应对。（完）